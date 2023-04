Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Der Fahrer eines schwarzen VW Passat parkte im Zeitraum 20.04.2023, 21:30 Uhr bis 21.04.2023, 21:30 Uhr am Straßenrand in der Sternbergstraße in Wittlich in Fahrtrichtung Rommelsbach. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wies der PKW Kratzer an der hinteren Stoßstange auf. Ein/e unbekannte/r Fahrer/in eines PKW kollidierte vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren mit dem geparkten Fahrzeug. Der oder die Fahrer/-in des unfallverursachenden PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen zu diesem Verkehrsunfall. Insbesondere werden zwei Frauen gesucht, ca. 25-35 Jahre alt, die sich in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle bei einem Anwohner nach dem Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs erkundigt hatten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell