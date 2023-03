LPI-SHL: Zeugen nach Unfall gesucht

Suhl (ots) - Unbekannte Täter öffneten in der Nacht zu Donnerstag vier Staubsaugerautomaten einer Waschstraße "Am Königswasser" in Suhl. Doch die Rechnung hatten sie ohne den Betreiber gemacht, denn die Automaten wurde am Vortag geleert, sodass die Unbekannten ohne Beute wieder von dannen ziehen mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

