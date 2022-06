LPI-EF: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Sömmerda (ots) - Ein 82-jähriger Mann aus Erfurt wurde am Samstag in Sömmerda bestohlen. Er hatte sein Auto zwischen 11:45 Uhr und 13:15 Uhr Am Rothenbach geparkt. Dabei vergaß er, den Wagen zu verschließen. Ein Langfinger wurde auf diesen Umstand aufmerksam. In einem günstigen Moment öffnete der Dieb das Auto und stahl einen Rucksack sowie 500 Euro Bargeld. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 ...

