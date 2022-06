LPI-EF: Gelegenheit macht Diebe

Erfurt (ots) - Bei einem Dieb aus Erfurt wird in der nächsten Zeit zweifelsfrei keine Langeweile aufkommen. Zwischen dem 04.06 und 18.06.2022 war er in der Sofioter Straße in einen Keller eingebrochen. Dabei stahl er nicht nur Küchenutensilien, Kleidung, Werkzeug und eine Matratze. Auch mehrere Spielkonsolen sowie 100 dazugehörige Spiele fielen in die Hände des Diebes. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf 2.000 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr