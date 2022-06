Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Süßigkeiten um jeden Preis

Erfurt (ots)

Am Freitagabend betrat ein 42-jähriger Mann, trotz bestehenden Hausverbots, einen Supermarkt am Erfurter Anger. Dort stahl er eine Packung Süßigkeiten und wurde dabei prompt erwischt. Als er vom Personal angesprochen wurde, beleidigte er dieses und schlug einen Mitarbeiter in den Genitalbereich. Auch von der alarmierten Polizei ließ sich der Mann nicht beruhigen. Er bedrohte die Beamten und versuchte, sie zu beißen. Der 42-Jährige musste fixiert und gefesselt werden. Bei seiner Durchsuchung stießen die Polizisten auf ein Taschenmesser. Aufgrund des psychischen Zustandes des Mannes wurde er in ein Krankenhaus eingewiesen. Gegen ihn wird nun u.a. wegen schweren räuberischen Diebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell