Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte Tötungsdelikt

Krefeld (ots)

Ein 42-jähriger Albaner ist Montagabend (28. November) in Krefeld erschossen worden. Gegen kurz vor 20 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizeileitstelle ein. Die Anrufer berichteten, dass sie im Bereich der Garnstraße mehrere Schüsse gehört hätten. Bei Eintreffen der Polizei lag das Opfer leblos am Boden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen. Augenzeugen berichteten, dass sie unmittelbar nach den Schüssen gesehen haben, dass zwei Männer vom Tatort in Richtung Alter Deutscher Ring geflüchtet sind. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Der erste Mann war normal groß und hatte eine normale Statur. Er trug eine dunkle Jacke, eine helle Hose und eine helle Kopfbedeckung. Der zweite Mann war ebenfalls normal groß. Er trug eine dunkle Jacke mit einem auffälligen Logo auf dem Rücken, eine dunkle Hose und eine dunkle Mütze. Das Opfer lebte seit 2018 in Deutschland und ist bereits mehrfach polizeilich wegen verschiedener Delikte in Erscheinung getreten. Die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Krefeld ermitteln in alle Richtungen. Die Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt. Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Personen machen können oder andere verdächtige Beobachtungen ab dem späten Nachmittag im Bereich der Garnstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de mit der Mordkommission in Verbindung zu setzen. (405)

