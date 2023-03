LPI-SHL: Keine Beute

Viernau (ots) - Ein 33-Jähriger parkte Montagmorgen gegen 06:30 Uhr seinen VW-Transporter "An der Koppel" in Viernau. Als er am Nachmittag zum Wagen zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an diesem fest. Der Verursacher verließ den Unfallort ohne den Schaden zu melden. Die Suhler Polizei bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese telefonisch (03681 369-0) entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: ...

