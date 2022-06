Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstahl von 3 Bienenvölkern mit dazugehöriger Königin und ca. 25kg Honig in Nohfelden-Wolfersweiler

66625 Nohfelden-Wolfersweiler (ots)

In der Zeit zwischen dem 29.06.2022, 19:00 Uhr bis 30.06.2022, 11:00 Uhr kam es zum Diebstahl von insgesamt 3 Bienenvölkern mit dazugehöriger Königin und ca. 25kg Honig in der Verlängerung der Kuseler Straße in 66625 Nohfelden-Wolfersweiler in Richtung Eitzweiler. Die Bienenvölker befanden sich in speziellen, übereinander gestapelten Styroporkästen. Zum Abtransport dürfte der bislang unbekannte Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Dem Geschädigten ist ein Schaden im 4-stelligen Bereich entstanden. Wer Hinweise zu Tat oder Täter geben kann wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

