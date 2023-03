POL-PDLD: Germersheim - Schulweg- und Geschwindigkeitsüberwachung

Pleisweiler-Oberhofen (ots) - Am Montag, 27.03.2023, gegen 21:00 Uhr, fiel Beamten der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in der Wiesenstraße und anschließend in der Hauptstraße, ein sehr langsam fahrender Pkw auf. Der Fahrer sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dazu wurde auch das Blaulicht eingeschaltet, was aber den Pkw-Fahrer offensichtlich nicht ...

mehr