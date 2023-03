POL-PDLD: Pleisweiler-Oberhofen B48 Unfallflucht - Verkehrszeichen umgefahren

Herxheim (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde versucht, an einer Imbissbude Im Gäxwald Tür und Fenster aufzuhebeln. Der oder die Täter hatten keinen Erfolg und verließen die Tatörtlichkeit ohne Beute. Wer am Wochenende in diesem Bereich Verdächtiges wahrnehmen konnte, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Landau. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Schreiber, PHK Telefon: ...

