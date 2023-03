Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs

Landau (ots)

Am Freitagabend gegen 20:30h wurde der Landauer Polizei eine randalierende Person in der Friedrich-Ebert-Straße gemeldet. Die Person hätte gegen ein geparktes Auto geschlagen und würde umherschreien. Der 39-Jährige aus Speyer konnte angetroffen, an dem Fahrzeug jedoch kein Schaden festgestellt werden. Dem alkoholisierten Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Kurze Zeit später wurde der Mann Passanten anpöbelnd an der gleichen Örtlichkeit gemeldet. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Hinweise auf eventuelle Beschädigungen im genannten Bereich nimmt die Polizei Landau entgegen.

