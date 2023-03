Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Dachhaie schlagen zu

Edenkoben (ots)

Mit einem roten Fahrzeug fuhren bereits am vergangenen Mittwoch (22.03.2023) vier Männer in der Dinkelsbühler Straße vor und klingelten an den Anwesen. Sie teilten den Anwohnern mit, dass man die angeblich defekte Regenablaufrinne reparieren wolle. Nach einer kurzen Begutachtung der Monteure mit einer vorausgegangenen Manipulation einigte man sich auf die Montage für zunächst 800.- Euro. Nach Reparaturende bekam der Hauseigentümer eine Rechnung von 1.200 Euro präsentiert. Ein Ermittlungsverfahren wegen Betrug wurde eingeleitet. Derzeit sucht die Polizei nach einem roten Fahrzeug, vermutlich Opel Meriva mit polnischer Zulassung. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug sowie den vier Insassen geben können. Diese sollen sich bitte mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung setzen. Zudem warnt die Polizei die Bevölkerung vor dieser Betrugsmasche. Niemals sollte man sich unter Druck setzen lassen und sich auf Haustürgeschäfte einlassen. Reparaturen sollten von seriösen und im Vorfeld beauftragten Handwerksbetrieben ausgeführt werden. Verdächtiges Auftreten unbekannter Handwerker sollten direkt der Polizei gemeldet werden.

