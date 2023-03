POL-PDLD: Fahrradkontrollen

Landau (ots) - Seit dem 24.03.2023 gegen 18:00 Uhr wird die in Landau wohnhafte 17-jährige Amelie Braun vermisst. Ob sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, kann nicht ausgeschlossen werden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Aufenthaltsort von Amelie nicht ermittelt werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. ...

