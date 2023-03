POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Klingenmünster (ots) - Zwischen 25.3.23, 16 Uhr und 26.3.23, 3.00 Uhr, wurde in Klingenmünster, in der Schlösselstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Zeugen, die im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der PI Bad Bergzabern zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Pressestelle Telefon: 06343 93340 pibadbergzabern@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

mehr