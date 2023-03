Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Polizei sucht nach einem Fahrer eines Daimler Benz

Maikammer (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (Unfallzeit: 25.03.2023, 22.30 Uhr bis 26.03.2023, 10.45 Uhr) wurde in der Weinstraße Süd ein geparkter VW Golf beschädigt. Ein unbekannter Fahrer eines Mercedes Benz kollidierte dabei mit dem am Straßenrand abgestellten Fahrzeug und machte sich anschließend aus dem Staub. Vor Ort konnten Fragmente eines Mercedessterns aufgefunden werden. Zudem konnten Plastikteile sichergestellt werden, die in einem solchen Fabrikat verbaut werden. Der Gesamtunfallschaden liegt bei 5.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen liefern können. Diese sollen sich bitte mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung setzen.

