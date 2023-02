Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Körperverletzung am Bahnhof Aue - Bundespolizei sucht Zeugen

Aue (ots)

Am 8. Dezember 2022, kurz vor 21:30 Uhr, kam es nach der Ankunft einer aus Richtung Chemnitz kommenden Citybahn am Bahnhof in Aue zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23-jährigen irakischen Reisenden und einem 32-jährigen deutschen Triebfahrzeugführer wegen eines im Zug liegengelassenen Smartphones.

Bisherige Ermittlungen der Bundespolizei in diesem Fall ergaben, dass ein bislang unbekannter älterer Mann schlichtend in die Auseinandersetzung eingreifen wollte.

Die Bundespolizei sucht diese Person nun als Zeugen. Er wird gebeten, sich bei der Bundespolizei Klingenthal zu melden, ebenso, wer nähere Angaben zur Identifizierung des gesuchten Zeugen machen kann.

Hinweise bitte an die Bundespolizei Klingenthal, Tel. 037467/2810.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell