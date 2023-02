Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Mutmaßlichen Drogendealer im oberen Bahnhof Plauen festgenommen

Plauen (ots)

In der Nacht zum gestrigen Sonntag kontrollierten Bundespolizisten in der Halle des oberen Bahnhofs Plauen einen dort schlafenden Mann. Dabei nahmen sie deutlichen Marihuanageruch war. Schließlich fanden sie bei ihm mehr als 110 Gramm Marihuana, etwa 50 Gramm Haschisch sowie reichlich 1.000 Euro.

Die illegalen Betäubungsmittel führte der 45-jährige tunesische Staatsangehörige mit derzeitiger Meldeadresse in Dresden in portionierten Abpackungen mit, das Bargeld hatte er in für die Drogenszene typischer kleinteiliger Stückelung dabei.

Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz nahmen ihn die Beamten vorläufig fest und übergaben ihn für weitere Ermittlungen der Landespolizei.

