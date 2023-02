Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Illegale Pyrotechnik eingezogen

Johanngeorgenstadt (ots)

Beamte der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundes- und Landespolizei kontrollierten am gestrigen Sonntagmittag in Johanngeorgenstadt einen 19-jährigen Leipziger. Auf Befragen gab dieser unumwunden zu, dass er in seinem Rucksack nur verbotene Gegenstände habe.

Dabei handelte es sich um insgesamt 1,5 Kilogramm Feuerwerkskörper, die der Mann eigenen Angaben zufolge für 190 Euro auf dem benachbarten tschechischen Einkaufsmarkt erworben hatte. Darunter waren auch zwei Kugelbomben des Kalibers 100 mm.

Da das Feuerwerk größtenteils zu in Deutschland erlaubnispflichtigen Kategorien gehörte, wurde es eingezogen, vor Ort von Spezialkräften der Bundespolizei übernommen und zur Vernichtung kostenpflichtig abtransportiert. Eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz kommt hinzu.

Wie der Beschuldigte selbst angab, absolviere er aktuell eine Fortbildung zum Sprengberechtigten. Ob er diese fortsetzen kann, wird die zuständige Verwaltungsbehörde prüfen.

