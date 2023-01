Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Bundespolizeiorchester spielt für guten Zweck

Bild-Infos

Download

Bad Elster (ots)

Das Bundespolizeiorchester Berlin tritt am 17. Februar 2023 im König Albert Theater in Bad Elster auf. Das heiter-beschwingte Konzert an diesem Freitagabend beginnt um 19:30 Uhr und ist eine Benefizveranstaltung der Bundespolizeiinspektion Klingenthal. Der Erlös fließt der regional verankerten JUMI Kinderhilfe e. V. mit Sitz im vogtländischen Oelsnitz zu.

Konzertbesucher unterstützen den guten Zweck bereits mit dem Kauf von Eintrittskarten. Diese können online unter www.koenig-albert-theater.de oder telefonisch unter der Ticket-Hotline 037437 53 900 erworben werden. Zudem sind Spenden auch am Konzertabend vor Ort gern möglich.

Das Bundespolizeiorchester Berlin unter der Leitung von Gerd Herklotz ist einer von drei derartigen Klangkörpern der Behörde. Mit seinen professionellen Darbietungen ist das Orchester wichtiger Repräsentant der Bundespolizei und damit ein bedeutender Bestandteil bundespolizeilicher Öffentlichkeitsarbeit.

Die Bundespolizeiinspektion Klingenthal hofft auf ein ausverkauftes Haus, um mit einem entsprechend attraktiven Benefizium die Kinder- und Familienarbeit im Vogtland unterstützen zu können.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell