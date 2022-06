Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Bad Blankenburg (ots)

Am Samstag gegen 16:30 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Wirbacher Straße in Bad Blankenburg. Zum Zeitpunkt des Brandes war kein Bewohner in der Wohnung. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte die Flammen. Nach ersten Einschätzungen war ein technischer Defekt an einem Ladekabel ursächlich für den Brand. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 50.000 Euro geschätzt. An der Wohnung darunter entstand durch das Löschwasser ebenfalls Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell