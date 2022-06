LPI-SLF: Motorrad-Fahrer flüchtete vor Kontrolle

Rudolstadt (ots) - Zwischen Samstag, 20:30 Uhr und Sonntag, 12:40 Uhr brach ein Unbekannter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Trommsdorffstraße in Rudolstadt ein und entwendete daraus ein Fahrrad. Der Einbrecher muss sich augenscheinlich bei seiner Tat verletzt haben, da sich Blutspuren vor dem Keller und der Zugangstür zum Treppenhaus befanden. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnumer 03671 560 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

