POL-OL: ++ Westerstede : Verkehrsunfall mit 2 lebensgefährlich und 3 schwerverletzten Unfallbeteiligten ++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, den 05.03.2023, befährt eine 35jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Apen mit einem PKW und weiteren 4 Fahrzeuginsassen die L821 in Richtung Apen. Ausgangs einer Rechtskurve in der Ortschaft Westerloy kommt der PKW aus ungeklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt frontal gegen einen Straßenbaum. Die Fahrzeugführerin und die 21jährige Beifahrerin aus der Gemeinde Uplengen werden lebensgefährlich verletzt. Drei auf der Rücksitzbank befindliche Mitfahrer (36jähriger, 37jährige und 25jähriger aus der Gemeinde Detern) werden schwer verletzt. Die 5 Fahrzeuginsassen werden per RTW in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die L821 bleibt für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme bis 05:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt.(301258)

