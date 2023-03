POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Vollbrand eines auf Privatgrundstück geparkten Pkw+++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Am Sonntag, um 00:50 Uhr, kommt es auf dem Hinterhof eines Grundstückes in der Hauptstraße in Edewecht zu einem Vollbrand eines geparkten Pkw.

Der Fahrzeugnutzer selbst entdeckte zufällig den Brand und leitete gemeinsam mit einer weiteren Bewohnerin des Hauses erste Löschversuche ein. Zeitgleich wurde ebenfalls eine im Nahbereich befindliche Funkstreifenwagenbesatzung auf die Rauchentwicklung aufmerksam, so dass umgehend die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren Edewecht und Osterscheps alarmiert werden konnten. Insgesamt 35 Kameraden konnten zwar das Ausbrennen des Pkw und die Zerstörung eines Carports nicht mehr verhindern, jedoch ein Übergreifen auf das angrenzende Mehrfamilienhaus. Während des Löscheinsatzes wurde die Hauptstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

