Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pleisweiler-Oberhofen Betrunkener Autofahrer ignoriert Anhaltezeichen

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am Montag, 27.03.2023, gegen 21:00 Uhr, fiel Beamten der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in der Wiesenstraße und anschließend in der Hauptstraße, ein sehr langsam fahrender Pkw auf. Der Fahrer sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dazu wurde auch das Blaulicht eingeschaltet, was aber den Pkw-Fahrer offensichtlich nicht interessierte. Er setzte seine Fahrt zunächst fort und kam auf die Gegenfahrbahn. Der Pkw-Fahrer hielt erst an, als die Beamten ihn überholen konnten. Der 75-jährige Mann aus der Südwestpfalz stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

