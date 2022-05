Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

ZOLL-F: 100.000 Amphetamintabletten aus dem Verkehr gezogen - Frankfurter Zollfahnder nehmen Tatverdächtigen fest

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt am Main/Kaiserslautern/Landkreis Cochem-Zell (ots)

Mindestens elf Kilogramm Amphetamintabletten stellten die Ermittler*innen des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main am 04.05.2022 bei der Durchsuchung eines Mehrfamilienhauses im Landkreis Cochem-Zell sicher.

Die Zollfahnder*innen nahmen einen 40-jährigen Tatverdächtigen fest. Ihm werden der unerlaubte Besitz und der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Anlass für die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Koblenz war die Sicherstellung einer Paketsendung mit ca. sechs Kilogramm Amphetamintabletten im Oktober 2021. Kontrollkräfte des Zolls stießen im Internationalen Postzentrum Frankfurt mittels Einsatz von Röntgentechnik auf das illegale Rauschgift, welches im Inneren eines Multifunktionsdruckers, unerkannt nach Saudi-Arabien geschmuggelt werden sollte.

Durch umfangreiche Ermittlungen identifizierten anschließend Fahnder*innen des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main, Dienstsitz Kaiserslautern, den Tatverdächtigen, der nach seiner Festnahme derzeit in Untersuchungshaft sitzt. Die Einsatzmaßnahmen am 04.05.2022 wurden durch Kräfte der rheinland-pfälzischen Landespolizei unterstützt.

"Die rund 100.000 sichergestellten Rauschgifttabletten enthalten Amphetamin von hohem Reinheitsgehalt. Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, woher das Rauschgift stammt und was der Tatverdächtige damit vorhatte", so die Pressesprecherin des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell