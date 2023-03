Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Positive Drogentests + Spiegel weg + Vier Verkehrsunfallfluchten in Hertingshausen, Kirchhain, Wetter und auf der B3

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ebsdorfergrund/Wetter - Positive Drogentests

Und schon wieder musste die Polizei einschreiten und Maßnahmen ergreifen, weil die Drogentests bei zwei Autofahrern positiv reagierten. Für beide endete die Fahrt und bei beiden veranlasste die Polizei die notwendigen Blutproben und stellte die Autoschlüssel sicher. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Heskem am Dienstag, 21. März, um 13.25 Uhr, zeigte ein Drogentest des 35 Jahre alten Autofahrers den Einfluss von THC. Der Grund der Kontrolle eines Autos in Amönau in der Nacht zum Mittwoch, um 01.50 Uhr, war die defekte Kennzeichenbeleuchtung. Es stellte sich heraus, dass der Pkw vor elf Monaten beim TÜV hätte vorgeführt werden müssen. Außerdem reagierte der Drogentest bei dem 47 Jahre alten Autofahrer auf Kokain und Amphetamine und die Polizei stellte bei ihm noch weitere jeweils geringe Mengen verschiedener Betäubungsmittel sicher.

Marburg - Spiegel weg

Als die Fahrerin am Mittwoch, 22. März, um 11 Uhr, zu ihrem schwarzen B-Klasse Mercedes zurückkehrte, war der Außenspiegel auf der Fahrerseite weg. Als sie das Auto am Montag, 20. März, um 17 Uhr vor dem Anwesen Pilgrimstein 15 abstellte, hatte das Auto noch beide Außenspiegel. Am Mercedes befanden sich keine Hinweise auf einen Verkehrsunfall bzw. eine Verkehrsunfallflucht. Zwar lässt sich ein Unfall nicht gänzlich ausschließen, allerdings scheint der Spiegel eher bewusst demontiert und gestohlen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Verkehrsunfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Hertingshausen - Zaunschaden

Nach den Spuren beschädigte ein größeres Fahrzeug, eventuell ein Lastwagen, den Zaun des Anwesens Lehnhäuser Weg 15. Am Zaun entstand ein mutmaßlich vierstelliger Schaden. Ob es beim Wenden oder Rückwärtsfahren an der Ecke Lehnhäuser Weg/Sommerseite zur Kollision kam oder ob es eine andere Ursache gab, steht nicht fest. Der Unfall ereignete sich zwischen 09 Uhr am Samstag, 11. März und 16.40 Uhr am Samstag, 18. März. Aufgrund erster Informationen könnte der Unfall am Dienstag, 13. März passiert sein. Zu der Zeit wendete ein weißer Lastwagen mit geschlossenem Kasten am Unfallort. Die unmittelbare Kollision wurde allerdings nicht beobachtet, sodass die Beteiligung des Lastwagens nicht feststeht. Um ihn ausschließen zu können bittet die Polizei um weitere Hinweise zu dem Fahrzeug. Wer ist an diesem Tag z.B. beliefert worden? Wer kann nähere Angaben zu dem weißen Lastwagen machen? Wer kann sich innerhalb dieses Zeitraums an weitere Fahrmanöver erinnern, bei dem es zum Schaden am Zaun gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an den Unfallfluchtermittler bei der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Kirchhain - Spiegelschaden

Auf dem Weg durch die Brießelstraße zum Marktplatz kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit dem vor dem Anwesen Brießelstraße 26 geparkten braunen Nissan Pulsar und beschädigte dabei den Außenspiegel auf der Fahrerseite. Der Fahrer oder die Fahrerin des verursachenden Autos hielt nicht an, hinterließ keinen Zettel und rief auch nicht die Polizei. Der Schaden am Nissan beträgt mehrere Hundert Euro. Zeugen des Unfalls vom Dienstag, 21. März, zwischen 07.30 und 13.15 Uhr werden gebeten, sich mit dem Unfallfluchtermittler bei der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 in Verbindung zu setzen.

Wetter - Kollision beim Rangieren auf dem Parkplatz

Am Mittwoch, 22. März, kam es zwischen 10.30 und 11.20 Uhr, auf dem Parkplatz einer Praxis in der Straße Am Bahnhof zu einer Kollision zwischen einem rangierenden noch unbekannten Fahrzeug und einem geparkten schwarzen Opel Astra Kombi. An dem Opel entstand hinten links ein Schaden von nach ersten Schätzungen mindestens 3000 Euro. Der Verursacher verließ den Parkplatz, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat das Geräusch des Zusammenstoßes gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Fahrzeug gesehen und wer kann dieses Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin beschreiben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg/Weimar - Heckschürze auf der Straße - Unfall

Ein Lastwagenfahrer sah die mitten auf der Straße liegende schwarze Fahrzeugteil nicht und fuhr darüber. An seiner Sattelzugmaschine entstand dadurch ein Frontschaden. Der Unfall passierte am Dienstag, 21. März, gegen 21.45 Uhr, auf der Kraftfahrstraße (B 3) zwischen Marburg und Gießen auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Gießen in Höhe des Ortsteils Gisselberg. Bei dem von der Polizei sichergestellten, scheinbar verloren gegangenen Fahrzeugteil handelt es sich mutmaßlich um die Heckschürze eines E - Klasse Daimler-Benz (Typ 211 Avantgarde). Wo steht seit spätestens Dienstagabend ein solcher Daimler ohne Heckschürze. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte ebenfalls an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

