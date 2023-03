POL-MR: Autoscheibe eingeschlagen + Forstarbeiter bestohlen + Rolltor am Feuerwehrstützpunkt beschädigt + Fahrräder gestohlen + Fahren unter...

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Autoscheibe eingeschlagen

In der Nacht zum Dienstag, 21. März, hörten Anwohner im Pilgrimstein um 04.47 Uhr zwei laute Schläge, konnten jedoch niemanden auf der Straße sehen. Jetzt stellte sich heraus, dass die Schläge vermutlich mit der zertrümmerten Heckscheibe eines weißen Audi A3 Sportsback zusammenhingen. Aus dem Auto fehlt nichts. Der Audi parkte ordnungsgemäß am Straßenrand vor dem Anwesen Pilgrimstein 6. Wer war zur Tatzeit im Pilgrimstein unterwegs? wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kombach - Forstarbeiter bestohlen - Erdbohrer samt Maschine weg

Am Montag, 20. März, ließen Forstarbeiter arbeitsbedingt kurzfristig eine Erdbohrmaschine nebst Bohrer für kurze Zeit unbeaufsichtigt am Einsatzort zurück. Die 30 Minuten zwischen 09.30 und 10 Uhr nutzte jemand zum Diebstahl der Gerätschaft. Die Beute, eine Stihl BT 131 mit Bohrer hat einen Wert von mehr als 1500 Euro. Der Diebstahl war im Stadtwald von Biedenkopf nahe der Kreisstraße 16. Wo sind diese Arbeitsgeräte sei Montag, 20. März, gegen 10 Uhr aufgetaucht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Cölbe - Rolltor am Feuerwehrstützpunkt beschädigt

Nach der Beschädigung eines Rolltores am Feuerwehrstützpunkt in der Hebertstraße in Cölbe ermittelt die Polizei und bittet um sachdienliche Hinweise. Eine Tatzeit steht nicht sicher fest. Die Schadenssichtung war am Sonntag, 19. März, gegen 19 Uhr. Nach ersten Sichtungen deutet einiges darauf hin, dass die Schäden durch Schießübungen mit einer Kunststoffkugeln verschießenden Waffe entstanden. Die Polizei fand entsprechende Munition auf dem Gelände. Insgesamt fünf Einschüsse an vier Kunststofffenstern des Rolltores bedeuten einen Schaden von ca. 2000 Euro. Sachdienliche Hinwiese in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fahrräder gestohlen

1. Marburg

Trotz der Sicherung mit einem Kettenschloss gelang der Diebstahl eines Cube-E-Bikes. Das graue Nuride Hybrid Pro 625 im Wert von 1800 Euro stand zur Tatzeit am Montag, 20. März, zwischen 15.10 und 15.50 Uhr auf dem Gehweg vor dem Anwesen Biegenstraße 24. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

2. Stadtallendorf

Zwischen 18 Uhr am Sonntag und 05 Uhr am Montag, 20. März, kam es in der Straße Am Plausdorfer Tor zum Diebstahl eines Damenfahrrads. Das schwarze Trekkingrad des Herstellers Prophete im Wert von 700 Euro war mit einem schloss gesichert. Wo ist seit spätestens Montagmorgen ein solches Fahrrad aufgetaucht? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Ostkreis - Polizei beendet erneut Autofahrten

Die Polizei Stadtallendorf zog erneut zwei Autofahrer aus dem Verkehr, weil sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saßen. Für eine 19Jährige endete die Fahrt am Montag, 20. März, um 20.45 Uhr in Kirchhain. Bei ihr zeigte der Drogentest einen Einfluss von THC, Kokain und Amphetaminen. Sie räumte zudem den Genuß von Cannabis am zurückliegenden Wochenende ein. Bei der Kontrolle eines 22 Jahre alten Autofahrers um kurz vor Mitternacht in Stadtallendorf reagierte der Drogentest ebenfalls positiv, in diesem Fall auf THC und Kokain. In beiden Fällen veranlasste die Polizei Blutproben und stellte zur Verhinderung der Weiterfahrt die Autoschüssel sicher.

Breidenbach - Verdacht auf Fahrt unter Drogeneinfluss

Die Polizei Biedenkopf stoppte am späten Montagabend (20. März) um kurz vor 23 Uhr in Breidenbach einen Pkw und musste dann den 26 Jahre alten Fahrer zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle nehmen. Bei der Kontrolle kam der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf und ließ sich vor Ort nicht widerlegen. Die Polizei verhinderte zudem die spätere Weiterfahrt.

Martin Ahlich

