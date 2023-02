Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Drei Neuaufnahmen und drei Beförderungen bei der Löschgruppe Langern

Bei der Jahreshauptversammlung der Löschgruppe Langern der Freiwilligen Feuerwehr Werne am Samstag, 4. Februar 2023, sind drei Frauen neu in Feuerwehr aufgenommen worden.

Billie-Jean Böckmann wechselte von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung. Ebenfalls neu aufgenommen worden in die Einsatzabteilung ist Leonie Bispinghoff. Die Unterstützungsabteilung hat Verstärkung durch Diana Brümmer erhalten. Alle drei neuen Mitglieder nahm der Leiter der Feuerwehr Werne, Thomas Temmann, traditionell per Handschlag in den Kreis der Feuerwehr auf. Mit den Neuaufnahmen verfügt die Löschgruppe Langern nun über 22 Kräfte in der Einsatzabteilung. Zwei Feuerwehrangehörige bilden die Unterstützungsabteilung und neun gehören der Ehrenabteilung an. Insgesamt vier Frauen sind inzwischen Mitglieder der Löschgruppe Langern.

In seinen Worten zur Begrüßung betonte der Leiter der Löschgruppe, Marc Mennes, die große Einsatzbereitschaft der Einheit bei Alarmierungen, Dienstabenden, Veranstaltungen und Lehrgängen. Er unterstrich den großen Zusammenhalt, der die Löschgruppe ausmache.

Im vergangenen Jahr fuhr die Löschgruppe 32 Einsätze. Darunter waren mehrere während der Sturmlage im Februar vergangenen Jahres sowie der Brand an einem Klimagerät im Werner Krankenhaus. Für ihr Engagement dankte Thomas Temmann der Löschgruppe ausdrücklich.

Thomas Temmann und sein Stellvertreter Jörg Mehringskötter konnten im Rahmen der Versammlung drei Beförderungen vornehmen: Billie-Jean Böckmann ist nach bestandenem Grundlehrgang nun Feuerwehrfrau. Den Grundlehrgang hat auch Lars Zimmermann mit Erfolg besucht, so dass er nun Feuerwehrmann ist. Hendrik Biethmann wurde vom Oberfeuerwehrmann zum Unterbrandmeister befördert, nachdem er im vergangenen Jahr den Truppführerlehrgang absolviert hatte.

Bei den Wahlen wurden folgende Posten besetzt: Neuer erster Kassierer ist Bastian Kaspers. Er folgt auf Michael Schmitt, der diese Funktion seit 2006 innegehabt hatte und dem die Versammlung mit viel Beifall und einem Geschenk für seine Arbeit dankte. Die Versammlung bestätigte zudem Werner Kneip als zweiten Schriftführer. Die Kasse prüfen Bernhard Kuchler und Michael Schmitt. Neue Vertrauensperson ist Lars Zimmermann, der Andreas Schmitt nachfolgt.

Interessierte am Feuerwehrdienst werden in Langern mit offenen Armen empfangen. Wer die Feuerwehreinheit mit ihrem besonderen Sinn für Zusammenhalt entdecken möchte, ist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen: Die Dienstabende führt die Löschgruppe immer mittwochs in den geraden Kalenderwochen um 19:30 Uhr im Gerätehaus Langern, Osticker Berg 61, durch.

