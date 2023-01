Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Jahresfest des Löschzuges Stockum

Werne (ots)

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie konnte der Löschzug Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne sein traditionelles Jahresfest mit Partnerinnen und Partnern in gemütlicher Runde in der Gaststätte "La Taverna" in Stockum begehen.

Anwesend waren stolze 75 Kameradinnen und Kameraden. Der Löschzugführer Christian Rasche begrüßte die Leitung der Feuerwehr Thomas Temmann und Jörg Mehringskötter und alle aktiven Kameradinnen und Kameraden, sowie die Ehrenabteilung mit ihren Partnerinnen.

Nach einem Jahresrückblick von Rasche berichtete der Wehrführer Thomas Temmann über die aktuellen Entwicklungen. Im Anschluss übernahm dieser die Beförderungen und Ernennung und übergab die Urkunden für die erfolgreiche Teilnahme am Kreisleistungsnachweis an die Kameradinnen und Kameraden.

Beförderungen

Lena Hanig und Diana Meyer wurden zur Feuerwehrfrau befördert. Robin Seumenicht und Hendrik Dahlhoff zum Feuerwehrmann.

Lennart Klaes und Nils Lonsky konnten zum Unterbrandmeister befördert werden.

Nils Wienstroer wurde zum Brandinspektor befördert.

Ernennung

Dirk Krampe wurde nach einer Anhörung der Mannschaft für weitere 6 Jahre als Vertrauensperson ernannt.

Aufnahme

Kim Schmidt wurde in die Unterstützungsabteilung des Löschzuges Stockum aufgenommen.

Ehrungen

Ludger Nottebaum wurde das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen in Silber für 25-Jährige aktive Mitgliedschaft verliehen.

Felix Dahlkamp wurde für stolze 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Verabschiedung

Thomas Freundschuh wurde aus dem aktiven Dienst entlassen und in die Ehrenabteilung aufgenommen.

Leistungsnachweis

Bronze für die 1. Teilnahme: Nils Lonsky, Tobias Dahlhoff, Malte Littau und Mike Georg

Silber für die 3. Teilnahme: Christian Schelenberg

Ohne Abzeichen: Lennard Zurstraßen, Simon Hiegemann und Manuel Zielinski (jeweils 2. Teilnahme), Eric Schulenberg (4. Teilnahme), Dirk Krampe (8. Teilnahme), Maik Große-Drenkpohl (11. Teilnahme) und Marvin Brandt (12. Teilnahme).

Der Löschzug Stockum besteht aktuell aus 48 Kameradinnen und Kameraden, 10 Kameraden in der Ehrenabteilung und 8 Jugendliche aus der Jugendfeuerwehr.

Im Jahr 2022 absolvierte der Löschzug 67 Einsätze, 25 Dienstabende, sowie zahlreiche Lehrgänge, Seminare und andere Dienste. Insgesamt wurden 2.600 Dienststunden im Einsatz- und Übungsdienst durch die Kameradinnen und Kameraden geleistet.

Hervorzuheben sind vor allem folgende Einsätze:

22.02.2022 - FEUER_4 unklare Feuermeldung am Kraftwerk-Gersteinwerk 07.06.2022 - FEUER_3 Garagenbrand in voller Ausdehnung in der Claudiusstraße 10.10.2022 - FEUER_3 brennt Haus in der Straße Heitkamp 18.12.2022 - FEUER_3 Wohnungsbrand im Elfgiebelhaus in der Konrad-Adenauer-Straße

Rückblick 2022

- Teilnahme am Tag der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Werne - Sommerfest im Garten des Gerätehauses für alle Kameradinnen und Kameraden samt Partnerinnen und Partner, sowie die Ehren- und Unterstützungsabteilung - Dorffest in Stockum mit internem Leistungsnachweis - Kreisleistungsnachweis in Unna-Lünern - Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr, sowie das Kreiszeltlager in Schwerte-Ergste

Personalien Löschzug Stockum

Löschzugführer

Brandinspektor Christian Rasche

stellvertretende Löschzugführer

Hauptbrandmeister Ludger Nottebaum Brandinspektor Nils Wienstroer

Kassierer

Unterbrandmeister Andreas Hannes

Schriftführer

Unterbrandmeister Norbert Hölscher

