Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lkw umgekippt

Warstein-Belecke (ots)

Am 14. Juni, gegen 10:20 Uhr, kam es auf der Rüthener Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-Jähriger aus den Niederlanden fuhr mit seinem Lkw mit Anhänger in Richtung Belecke. Er geriet aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Gespann rechtsseitig in die Bankette und verlor die Kontrolle. Dabei kollidierte er mit einem Leitpfosten und einem Andreaskreuz. Schließlich kippte der Lkw auf die rechte Fahrzeugseite. Der 46-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Lkw, blieb die Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt. Da im Bereich der Unfallstelle eine Bahnstrecke verläuft, wurde der Schienenverkehr ebenfalls gesperrt. (ja)

