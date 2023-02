Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Falscher Wasserwerker unterwegs

Frankenthal (ots)

Am 08.02.2023, gegen 13.30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Heßheimer Straße Zutritt zu der Wohnung einer 104-jährigen Frau, indem er vorgab von den Wasserwerken zu kommen. Nachdem dieser die Wohnung wieder verlassen hatte, konnte die Frau feststellen, dass sich während dessen Aufenthalt augenscheinlich ein zweiter Täter Zugang verschaffte und aus einer Schmuckschatulle mehrere Schmuckstücke mit bislang unbekanntem Wert entwendete. Den Täter beschrieb die Frau als bekleidet mit grauer Jacke, südländischer Phänotyp und er soll einen Rucksack mitgeführt haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

