Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Führerschein unterwegs

Limburgerhof (ots)

Aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes wurde ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Limburgerhof am Dienstagmittag in der Mainzer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Gegenüber den Beamten gab der Fahrer zunächst an, im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, diese aber nicht dabei zu haben. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde dann bekannt, dass der 24-jährige wohl nie erfolgreich die Fahrschule beendete, demnach auch noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

