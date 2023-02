Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Versuchter Einbruch in Zahnarztpraxis

Frankenthal (ots)

Am 08.02.2023, gegen 01.30 Uhr, wurde durch einen Zeugen ein versuchter Einbruchdiebstahl in eine Zahnarztpraxis in der Glockengasse gemeldet. Bei Eintreffen der Streife konnte eine aufgebrochene Tür zu der Praxis festgestellt werden. Laut Auskunft des hinzugerufenen Zahnarztes wurde nichts entwendet. Der bislang unbekannte Täter wurde beschrieben als etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 170 bis 175cm groß, männlich, bekleidet mit einer hellblauen Jacke, hellen Jeans, dunkle oder schwarze Basecap und Handschuhe.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

