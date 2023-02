Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beinahe Unfall nach Überholmanöver

Schifferstadt (ots)

Zu einem beinahe Unfall kam es am Dienstagnachmittag auf der L454 zwischen Speyer und Schifferstadt. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Schifferstadt an einem 58-jährigen Motorradfahrer, ebenfalls aus Schifferstadt, rechts auf dem Grünstreifen vorbei, sodass der Motorradfahrer kurzzeitig ins Taumeln geriet. Im Anschluss musste der Motorradfahrer noch nach links ausweichen und geriet dadurch in den Gegenverkehr, aus dessen Richtung in diesem Moment glücklicherweise kein anderer Verkehrsteilnehmer kam. Im Nachgang wollte der 58-jährige den Autofahrer zur Rede stellen. Hierbei wurde beim Einparken durch den Autofahrer das abgestellte Motorrad des 58-jährigen berührt, jedoch nicht beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

