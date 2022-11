Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Elektroartikel

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 15.11.2022, brachen Unbekannte in ein Mobilfunkgeschäft in der Bahnhofstraße ein. Sie entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02:30 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen eines Mobilfunkgeschäfts in der Bahnhofstraße, im Bereich zwischen der Stresemannstraße und dem Jahnplatz. Der oder die Täter entkamen mit der Beute in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen und möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell