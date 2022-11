POL-BI: Ladendieb verschwindet auf E-Scooter

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Ubbedissen - Unbekannte haben in der Zeit von Freitag bis Samstag, 12.11.2022, rund 70 Liter Diesel aus Baumaschinen entwendet, die in der Zufahrt zum Friedhof in der Ubbedisser Straße geparkt waren. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 16:00 Uhr am Freitag, den 11.11.2022, und 07:30 Uhr am Samstag, 12.11.2022, entwendeten unbekannte Täter aus den Tanks von zwei Radladern, einem ...

