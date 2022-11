Polizei Bielefeld

POL-BI: Dreiste Diebe stehlen zwei Mal Kraftstoff

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Ubbedissen - Unbekannte haben in der Zeit von Freitag bis Samstag, 12.11.2022, rund 70 Liter Diesel aus Baumaschinen entwendet, die in der Zufahrt zum Friedhof in der Ubbedisser Straße geparkt waren. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 16:00 Uhr am Freitag, den 11.11.2022, und 07:30 Uhr am Samstag, 12.11.2022, entwendeten unbekannte Täter aus den Tanks von zwei Radladern, einem Bagger und einer Rüttelplatte Dieselkraftstoff.

Bereits am Mittwoch, den 09.11.2022, hatten unbekannte Täter rund 15 Liter Kraftstoff aus den Tanks von drei Fahrzeugen gestohlen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder den Kraftstoffdieben beim Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

