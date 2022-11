Polizei Bielefeld

POL-BI: Fremdes Carport als Versteck genutzt - Flucht vereitelt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Kia-Fahrer lieferte sich am Samstag, den 12.11.2022, ein Kraftfahrzeugrennen, auf der Flucht vor der Polizei. Er war angetrunken und stand unter Drogeneinfluss.

Streifenbeamte beabsichtigten um 04:00 Uhr einen Kia Rio, der auf der Jöllenbecker Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs war, anzuhalten. Der Kia-Fahrer bog in die Siegfriedstraße ab, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter in die Schmiedestraße und die Meller Straße. Während der Fahrt missachtet der Fahrer die Vorfahrtsregelungen, deshalb schalteten die Polizisten Blaulicht und Martinshorn an, um die Anhaltezeichen zu verdeutlichen. Mit unverminderter Geschwindigkeit ging die Flucht weiter über die Ernst-Rein-Straße, die Nordstraße und die Schmiedestraße.

Als dem Flüchtenden auf der Schloßhofstraße Unterstützungskräfte entgegen kamen, bog er in die Meindersstraße ab, bremste abrupt und parkte den Kia an einem Haus unter dem Carport.

Die Polizisten traten sofort an das Fahrzeug und stoppten den 38-jährigen Fahrer aus Bielefeld. Bei der folgenden Kontrolle verliefen Alkohol- und Drogenvortest positiv. Auf der Polizeiwache entnahm eine Ärztin dem 38-Jährigen eine Blutprobe. Die Polizisten stellten bei dem Bielefelder den Führerschein sicher. Da es sich bei dem Parkplatz unter dem Carport nicht um die Wohnanschrift des Bielefelders handelte, musste der PKW abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell