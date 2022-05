Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl einer Geldbörse

Bexbach (ots)

Ein bisher unbekannter Täter entwendete einer Frau am Montag dem 02.05.2022 in der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr im Lidl-Bexbach deren Geldbörse, welche diese kurzfristig auf dem Obststand abgelegt hatte. In der Geldbörse befanden sich Bargeld, EC-Karten, Personalausweis, Krankenkassenkarte und der Führerschein der Frau.

Am gleichen Tag wurde die Geldbörse in einem Wiesengelände nahe der Frankenholzer Straße in Oberbexbach aufgefunden und der Eigentümerin übergeben. In der Geldbörse fehlte lediglich das Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070).

