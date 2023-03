Karlsruhe (ots) - Wie bereits berichtet raubten zwei unbekannte Täterinnen in der Nacht auf den 10.07.2022 eine 23-jährige Frau in Karlsruhe-Hagsfeld aus. Die beiden Frauen verfolgten das Opfer von der S-Bahn-Haltestelle Hagsfeld Bahnhof bis in die Waldeckstraße. An der Ecke zur Hirschäckerstraße umstellten die ...

mehr