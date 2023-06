POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Soest (ots) - Am heutigen Nachmittag, gegen 15:10 Uhr, riefen Mitarbeiter der Unterbringungseinrichtung am Belgierweg die Polizei zur Hilfe. Circa 80 Bewohner kamen auf dem Gelände zusammen, um ihren Unmut über die Rahmenbedingungen in der Unterkunft mitzuteilen. Die Mitarbeiter befürchteten, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte. Die Polizei rückte aufgrund ...

mehr