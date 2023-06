Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Polizeieinsatz in der Zentralen Unterbringungseinrichtung

Soest (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 15:10 Uhr, riefen Mitarbeiter der Unterbringungseinrichtung am Belgierweg die Polizei zur Hilfe. Circa 80 Bewohner kamen auf dem Gelände zusammen, um ihren Unmut über die Rahmenbedingungen in der Unterkunft mitzuteilen. Die Mitarbeiter befürchteten, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte. Die Polizei rückte aufgrund der gemeldeten Personenansammlung, vor dem Verwaltungsgebäude, mit starken Kräften aus. Im Beisein der Polizeibeamten konnte ein klärendes Gespräch zwischen den Bewohnern und den Verantwortlichen der Einrichtung geführt werden. Im Anschluss kehrten alle Bewohner wieder zurück in ihre Unterkünfte. Es kam zu keinen Straftaten. (ja)

