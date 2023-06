POL-S: Trio raubt 42-Jährigen aus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-Süd (ots) - Unbekannte haben am Dienstag (06.06.2023) oder am Mittwoch (07.06.2023) einen Roller an der Heusteigstraße und ein Dreirad-Motorrad an der Hackstraße gestohlen. An der Heusteigstraße stahlen die Diebe zwischen 17.30 Uhr und 08.15 Uhr den weißen Roller der Marke Vespa mit dem Versicherungskennzeichen 107 VAO. An der Hackstraße stahlen die Täter am Mittwoch zwischen 17.00 Uhr und 23.00 Uhr ...

