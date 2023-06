Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen - Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten und hohem Sachschaden

Stuttgart - Frauenkopf (ots)

Drei Schwer- und ein Leichtverletzter sowie ein geschätzter Schaden von rund 170.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (08.06.2023) um 01.45 Uhr auf der Frauenkopfstraße ereignet hat. Ein 18-jähriger Fahrer war mit einem Pkw Mercedes GT AMG von der Jahnstraße kommend in Richtung Frauenkopf unterwegs, wo er nach einer leichten Rechtskurve ins Schleudern geriet und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw drehte sich und prallte auf Höhe der hinteren rechten Türe gegen einen Lichtmast, der dadurch aus der Verankerung gerissen wurde. Laut Angaben des Fahrers habe er einem querenden Wildtier ausweichen müssen. Der Fahrer und die beiden im Fond sitzenden 17 und 18 Jahre alten Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen, der 18-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt. Zur Versorgung der Verletzten waren zwei Notärzte sowie drei Rettungswagen am Unfallort, außerdem war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Am Pkw entstand Totalschaden, die Schäden am Lichtmast sowie die Umweltschäden belaufen sich auf ca. 20.000 EUR. Die Frauenkopfstraße musste zur Unfallaufnahme bis 04.15 Uhr vollständig gesperrt werden.

