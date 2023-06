Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart - Münster (ots)

Am Mittwoch (07.06.2023) gegen 23.30 Uhr wurde eine 36-jährige Frau in der Mainstraße von einem unbekleideten Mann angesprochen. Dabei stellte er sich ihr in den Weg und manipulierte an seinem Glied. Anschließend entfernte er sich. Nach einem Zeugenhinweis konnte der Tatverdächtige, ein 44-jähriger Deutscher, unweit des Tatortes festgenommen werden. Der offenbar verwirrte Mann wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

