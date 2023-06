Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecherinnen ertappt und geflüchtet- Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Zwei bislang unbekannte Frauen sind am Dienstagnachmittag (06.06.2023) in eine Wohnung an der Hohenheimer Straße eingebrochen und dabei überrascht worden. Die Einbrecherinnen kletterten gegen 15.30 Uhr über das Eingangstor und gelangten über die offene Terrassentüre in das Haus. Hier durchwühlten sie ein Zimmer und nahmen zwei Uhren im Wert von mehreren tausend Euro an sich. Als eine Zeugin sie beim Verlassen des Gebäudes überraschte, ließen die Täterinnen ihre Beute zurück und flüchteten in Richtung Neue Weinsteige. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen gelang es den beiden Frauen, unerkannt zu entkommen. Laut Zeugenaussagen sollen beide Frauen 165 bis 170 Zentimeter groß sein, eine korpulente Statur sowie lange dunkle Haare haben und hell bekleidet gewesen sein. Beide waren stark geschminkt. Eine der Täterinnen soll zwischen 35 und 40 Jahren alt sein und eine medizinische Mund-Nasenbedeckung getragen haben. Die andere Frau soll 25 bis 30 Jahre alt sein und zusätzlich eine beige Handtasche mit kleinen Schlaufen getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

