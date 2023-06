Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Seniorin versucht Pflanzen zu rauben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben eine 73 Jahre alte Frau am Dienstag (06.06.2023) in der Sankt-Pöltener-Straße vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, mehrere Pflanzen gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Die 73-Jährige betrat kurz nach 09.00 Uhr den Hof eines Gebäudes an der Sankt-Pöltener-Straße und stahl dort vom Grundstück eine Basilikumpflanze, sowie drei Tomatenstauden im Wert von rund zehn Euro. Anschließend flüchtete sie die Straße entlang in Richtung Wiener Straße. Der 70 Jahre alte Besitzer bemerkte den Diebstahl, verfolgte die Frau und hielt sie fest. Die Seniorin wehrte sich gegen das festhalten und versuchte zu fliehen, was jedoch misslang. Die alarmierten Beamten nahmen die Seniorin daraufhin vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie die Tatverdächtige wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

