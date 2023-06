Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Fahrerin von LKW erfasst

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (06.06.2023) auf den Otto-Hirsch-Brücken hat eine 32 Jahre alte Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen erlitten. Ein 58 Jahre alter Mann war gegen 18.45 Uhr mit seinem LKW von der Straße Am Westkai kommend auf den Otto-Hirsch-Brücken unterwegs und bog nach rechts in die Hafenbahnstraße ab. Hierbei stieß er mit einer 32 Jahre alten Pedelec-Fahrerin zusammen, die auf den Otto-Hirsch-Brücken in Richtung des Imwegs unterwegs war. Die Frau stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um sie und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

