Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rennräder aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (05./06.06.2023) an der Relenbergstraße ein Auto aufgebrochen und daraus zwei Fahrräder gestohlen. Die Täter schlugen zwischen 22.00 Uhr und 10.30 Uhr zunächst die Seitenscheibe des schwarzen Nissan Kombi ein, der auf Höhe der Hausnummer 23 geparkt war. Anschließend öffneten sie den Kofferraum und stahlen daraus ein grünes Rennrad der Marke Bergamont sowie ein graues Rennrad der Marke Cube im Gesamtwert von über 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell