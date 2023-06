Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Hückeswagen (ots)

Ein 62-jähriger Radfahrer aus Remscheid ist am Sonntag (4. Juni) um 20.25 Uhr auf der Bahntrasse in Hückeswagen ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der 62-Jährige fuhr auf der Bahntrasse in Richtung Peterstraße und beabsichtigte die Bevertalstraße zu überqueren. Als er anhielt kam er zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Auf die Polizeibeamten machte der Fahrradfahrer einen stark alkoholisierten Eindruck. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo er auch eine Blutprobe abgeben musste.

